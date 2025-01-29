Калинская обыграла Вальтерт и вышла в четвертьфинал турнира в Сингапуре

Сегодня, 14:58
Российская теннисистка Анна Калинская в 1/8 финала турнира в Сингапуре обыграла швейцарку Симону Вальтерт со счетом 6:2, 7:6 (7:3).
Встреча продолжалась 1 час 36 минут. На счету 26-летней россиянки 3 реализованных брейк-пойнта из 5.
В четвертьфинале Калинская встретится с Мананчая Савангкаев из Таиланда.
Сингапур (Сингапур)
Турнир WTA Singapore Open
Призовой фонд 275 094 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анна Калинская (Россия, 1) — Симона Вальтерт (Швейцария, Q) — 6:2, 7:6 (7:3)