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Сегодня, 14:58

Калинская обыграла Вальтерт и вышла в четвертьфинал турнира в Сингапуре

Сергей Разин
корреспондент
Анна Калинская.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Анна Калинская в 1/8 финала турнира в Сингапуре обыграла швейцарку Симону Вальтерт со счетом 6:2, 7:6 (7:3).

Встреча продолжалась 1 час 36 минут. На счету 26-летней россиянки 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

В четвертьфинале Калинская встретится с Мананчая Савангкаев из Таиланда.

Сингапур (Сингапур)

Турнир WTA Singapore Open

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Калинская (Россия, 1) — Симона Вальтерт (Швейцария, Q) — 6:2, 7:6 (7:3)

Анна Калинская
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