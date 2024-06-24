Калинская вошла в топ-10 чемпионской гонки WTA

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Россиянка Анна Калинская в обновленной версии чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 9-е место.
Калинская на прошедшей неделе дошла до финала турнира в Берлине и поднялась в рейтинге на четыре позиции. Спортсменка приблизилась к первой восьмерке, место в которой дает право выступить осенью на итоговом турнире WTA.
Она также впервые вошла в топ-20 рейтинга WTA
Первая ракетка России Дарья Касаткина потеряла одну позицию в чемпионской гонке и идет на 12-м месте.
Чемпионская гонка WTA, версия от 24 июня:
1 (1). Ига Свентек (Польша) — 7335 очков;
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4466;
3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4121;
4 (4). Кори Гауфф (США) — 3358;
5 (5). Жасмин Паолини (Италия) — 3010;
6 (6). Даниэль Коллинз (США) — 2927;
7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 2260;
8 (8). Елена Остапенко (Латвия) — 1960;
9 (13). Анна Калинская (Россия) — 1906;
10 (14). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 1768...
12 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 1673...
16 (15). Мирра Андреева (Россия) — 1427...
19 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1323...
21 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 1311..
25 (26). Анастасия Потапова (Россия) — 1105...
30 (25). Людмила Самсонова (Россия) — 1009;