Калинская впервые вошла в топ-20 рейтинга WTA

WTA опубликовал обновленный рейтинг теннисисток.

Первые десять позиций остались без изменений. Лидирует Ига Свентек из Польши, на второй строчке американка Коко Гауфф, замыкает тройку Арина Соболенко из Белоруссии.

Россиянка Дарья Касаткина осталась на 14-й строчке, также как и Людмила Самсонова, которая расположилась на одну позицию ниже. Анна Калинская после выхода в финал турнира в Берлине впервые в карьере попала в топ-20 и расположилась на 17-й строчке.

Обновленный рейтинг WTA

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 11695 очков;

2 (2). Кори Гауфф (США) — 8218;

3 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7841;

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6026;

5 (5). Джессика Пегула (США) — 5025;

6 (6). Маркета Вондроушова (Чехия) — 4463;

7 (7). Жасмин Паолини (Италия) — 4068;

8 (8) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4055;

9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3805;

10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3801...

14 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 3088;

15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2830...

17 (24). Анна Калинская (Россия) — 2310...

22 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 2053...

24 (23). Мирра Андреева (Россия) — 2017;

25 (26). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1756...

36 (35). Вероника Кудерметова (Россия) — 1488...

39 (36). Анастасия Потапова (Россия) — 1415...

47 (49). Диана Шнайдер (Россия) — 1210...

66 (60). Анна Блинкова (Россия) — 982...

81 (74). Элина Аванесян (Россия) — 831...

99 (97). Эрика Андреева (Россия) — 729;

100 (98). Мария Тимофеева (Россия) — 722.