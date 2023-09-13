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Сегодня, 09:00

Калинская вышла в третий круг на турнире в Осаке

Игнат Заздравин
Корреспондент
Анна Калинская.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Анна Калинская обыграла британку Хэрриет Дарт на турнире в Осаке (Япония) — 7:6 (7:5), 6:2.

Игра продолжалась 1 час 44 минуты.

В третьем круге россиянка сыграет с японкой Маи Хантама, которая во втором круге одержала победу над Надей Подороска (Аргентина) — 6:3, 6:3.

Осака (Япония)

Турнир WTA Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships 2023

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Калинская (Россия) — Хэрриет Дарт (Великобритания) — 7:6 (7:5), 6:2

Маи Хонтама (Япония, WC) — Надя Подороска (Аргентина, 5) — 6:3, 6:3

Ван Синьюй (Китай, 3) — Жиль Тайхманн (Швейцария) — 7:6 (7:3), 6:3

Теннис
Анна Калинская
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