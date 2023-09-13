Калинская вышла в третий круг на турнире в Осаке

Сегодня, 09:00
Российская теннисистка Анна Калинская обыграла британку Хэрриет Дарт на турнире в Осаке (Япония) — 7:6 (7:5), 6:2.
Игра продолжалась 1 час 44 минуты.
В третьем круге россиянка сыграет с японкой Маи Хантама, которая во втором круге одержала победу над Надей Подороска (Аргентина) — 6:3, 6:3.
Осака (Япония)
Турнир WTA Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships 2023
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анна Калинская (Россия) — Хэрриет Дарт (Великобритания) — 7:6 (7:5), 6:2
Маи Хонтама (Япония, WC) — Надя Подороска (Аргентина, 5) — 6:3, 6:3
Ван Синьюй (Китай, 3) — Жиль Тайхманн (Швейцария) — 7:6 (7:3), 6:3