Калинская вышла во второй круг турнира в Берлине

Российская теннисистка Анна Калинская обыграла японку Нао Хибино в первом круге турнира в Берлине — 2:6, 6:4, 6:2. Игра продолжалась 1 час 51 минуту. Калинская сделала 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Хибино 6 подач навылет, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5. В следующем круге россиянка сыграет с победительницей пары Маркета Вондроушова (Чехия, 5) — Ребека Масарова (Испания, Q). Берлин (Германия) Турнир WTA ecotrans Ladies Open Призовой фонд 922 573 долларов Открытые корты, трава Одиночный разряд Первый круг Анна Калинская (Россия) — Нао Хибино (Япония, Q) — 2:6, 6:4, 6:2