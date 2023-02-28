Калинская вышла во второй круг турнира в Остине, обыграв японку Хибино

Российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг турнира в Остине (США).

В первом круге она обыграла японку Нао Хибино — 6:4, 3:6, 6:2. Матч продолжался 2 часа и 8 минут. Калинска сделала 1 эйс, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Хибино 1 эйс, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

Во втором круге Калинская сыграет с победительницей пары Робин Монтгомери (США, Q) — Коко Вандевеге (США, LL).

Остин (США)

Турнир WTA ATX Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Калинская (Россия) — Нао Хибино (Япония) — 6:4, 3:6, 6:2