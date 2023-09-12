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Сегодня, 09:30

Калинская вышла во второй круг турнира WTA в Осаке

Виктория Кравченко
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Российская теннисистка Анна Калинская обыграла немку Юле Нимайер в первом круге турнира в Осаке (6:4, 6:4). Матч продлился 1 час 35 минут.

Во втором круге Калинская встретится с представительницей Великобритании Хэрриет Дарт. Турнир в Осаке продлится до 17 сентября.

Осака (Япония)

Турнир WTA Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships 2023

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Калинская (Россия) — Юле Нимайер (Германия) — 6:4, 6:4

Анна Калинская
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