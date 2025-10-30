Калинская — о победе над Чжан Шуай: «Очень довольна уровнем, который продемонстрировала сегодня»

Российская теннисистка Анна Калинская прокмментировала победу над китаянкой Чжан Шуай (6:1, 6:1) в матче второго круга турнира в Гонконге.

«Очень здорово одержать подобную победу, очень довольна уровнем, который продемонстрировала сегодня. Чжан мощно играет, так что я рада, что мне удалось справляться с этим во время матча», — сказала спортсменка в интервью на корте.

В четвертьфинале 26-летняя россиянка встретится с победительницей матча Александра Эала (Филиппины) — Виктория Мбоко (Канада).