Каливод назвал беспредельной наглостью поведение зрителей на матче Медведева в Париже

Заслуженный тренер России Александр Каливод отреагировал на поражение российского теннисиста Даниила Медведева от болгарина Григора Димитрова в матче второго круга турнира в Париже.

«К сожалению, мне очень досадно, что Даниил так рано покинул «мастерс» в Париже. Можно, конечно, допустить, что сейчас у него происходит небольшой спад в форме в связи с проявленной ранее самоотдачей на других больших состязаниях. А, возможно, он намеренно не торопится показывать свой максимум, приберегая силы на Итоговый турнир в Турине», — цитирует Каливода RT.

Также он высказался о том, что зрители освистали Медведева во время игры.

«Конечно же, Медведева раздражало такое неподобающее поведение публики в его адрес. Он является одним из топовых теннисистов на данный момент, а получает от них такое. Считаю это беспредельной наглостью со стороны парижской публики», — добавил тренер.