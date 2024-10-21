Каливод считает оправданными эмоции Андреевой после поражения от Касаткиной

Заслуженный тренер России Александр Каливод поделился мыслями о том, что российская теннисистка Мирра Андреева расплакалась после поражения в финале турнира в китайском Нинбо.

20 октября 17-летняя спортсменка проиграла соотечественнице Дарье Касаткиной со счетом 0:6, 6:4, 4:6.

«Я считаю абсолютно оправданным то, что она расплакалась после финала. А кто в 17 лет после такого матча не заплакал бы — очень обидное поражение, она вела 3:0 в решающем сете. Но я уверен, что у нее впереди будет много финалов, много улыбок и слез. Это бывает и у великих игроков: вспомните, как плакал Роджер Федерер после своих побед и поражений, так что мужики тоже в теннисе плачут, это вполне нормально и объяснимо», — цитирует Каливода ТАСС.

Андреева располагается на 17-м месте в рейтинге WTA. На ее счету одна победа на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде.