Каливода настораживает спад в игре Андреевой

Заслуженный тренер России Александр Каливод ответил на вопрос о причинах спада в игре Мирры Андреевой.

«У Мирры Андреевой затяжной спад в игре. Девочка «наелась» под конец сезона, ее срывы настораживают. Хочется, чтобы она сохранила место на Итоговом турнире WTA, но сделать это будет трудно, потому что Лена Рыбакина набрала хороший ход. Трудно сказать, в каком Мирра будет состоянии на Итоговом турнире в паре. У нее очень опытный тренер, Кончита Мартинес, которая себя великолепно умела подводить к главным турнирам. Посмотрим, что они там натренируют», — цитирует Каливода ТАСС.

18-летняя россиянка опустилась на 9-е место в рейтинге WTA.