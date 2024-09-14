Рахимова проиграла Осорио в четвертьфинале турнира в Гвадалахаре

Российская теннисистка Камилла Рахимова проиграла колумбийке Камиле Осорио в четвертьфинале турнира в Гвадалахаре — 6:7 (6:8), 2:6.

Матч продолжался 1 час 49 минут. 23-летняя россиянка 3 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 из 9 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта (из 7).

В полуфинале Осорио сыграет с австралийкой Оливией Гадеки, которая выиграла у итальянски Мартины Тревизан — 6:2, 3:6, 6:1.

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Guadalajara Open Akron presented by Santander

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Камила Осорио (Колумбия) — Камилла Рахимова (Россия) — 7:6 (8:6), 6:2

Оливия Гадеки (Австралия, Q) — Мартина Тревизан (Италия) — 6:2, 3:6, 6:1