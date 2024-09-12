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Сегодня, 03:12

Кудерметова проиграла Осорио на турнире в Гвадалахаре, ведя в третьем сете 5:0

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова в трех сетах проиграла колумбийке Камиле Осорио в третьем круге турнира в Гвадалахаре — 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 5:7.

Матч длился 3 часа 15 минут. 27-летняя россиянка 4 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7 из 14 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 8 двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов (из 18).

Следующей соперницей Осорио будет россиянка Камилла Рахимова.

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Guadalajara Open Akron presented by Santander

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Камила Осорио (Колумбия) — Вероника Кудерметова (Россия, 7) — 7:6 (7:5), 6:7 (2:7), 7:5

Источник: Сетка турнира в Гвадалахаре
Теннис
Вероника Кудерметова

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