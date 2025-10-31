Рахимова и Соснович проиграли в полуфинале парного турнира в Гонконге

31 октября, 10:42
Россиянка Камилла Рахимова и белоруска Александра Соснович вылетели в полуфинале парного турнира в Гонконге.
Спортсменки уступили дуэту Момоко Кобори/Пенгтарн Плипуеч (Япония/Таиланд) со счетом 2:6, 6:4, 10:8.
Матч длился 1 час 26 минут.
Гонконг (Китай)
Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open
Призовой фонд 275 094 доллара
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Полуфинал
Момоко Кобори/Пенгтарн Плипуеч (Япония/Таиланд) — Камилла Рахимова/Александра Соснович (Россия/Белоруссия) — 6:2, 4:6, 10:8