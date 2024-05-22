Рахимова стала четвертьфиналисткой турнира в Рабате

Российская теннисистка Камилла Рахимова вышла в четвертьфинал турнира в Рабате (Марокко).

Во втором круге соревнований 22-летняя спортсменка встретилась с представительницей Италии Камиллой Розалетто. Соперница россиянки снялась с матча при счете 0:4 в первом сете.

В 1/4 финала Рахимова сыграет с итальянкой Элизабеттой Коччаретто.

Рабат (Марокко)

Турнир WTA Grand Prix De Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Камилла Рахимова (Россия) — Камилла Розателло (Италия, Q) — 4:0 отказ 2-го игрока