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Сегодня, 12:09

Рахимова разгромно проиграла Ван Сиюй в первом круге турнира в Нинбо

Руслан Минаев
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Россиянка Камилла Рахимова проиграла китаянке Ван Сиюй в первом круге турнира в Нинбо — 2:6, 0:6.

Матч длился 1 час 31 минуту. Рахимова допустила 6 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт после 1 попытки. У Сиюй — 5 эйсов и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Китаянка во втором круге встретится с победительницей матча Диана Шнайдер (Россия) — Паула Бадоса (Испания).

Нинбо (Китай)

Турнир WTA Ningbo Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ван Сиюй (Китай, WC) — Камилла Рахимова (Россия, Q) — 6:2, 6:0

Теннис
Камилла Рахимова

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