Рахимова проиграла Ван Яфань на старте турнира в Гуанчжоу

Российская теннисистка Камилла Рахимова уступила китаянке Ван Яфань в первом круге турнира в Гуанчжоу — 2:6, 4:6.

Игра продолжалась 1 час 36 минут.

Рахимова сделала 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 9. На счету ее соперницы 8 подач навылет, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.

Во втором круге 31-летняя китаянка, занимающая 332-е место в рейтинге WTA, сыграет с победительницей пары Джессика Бусас Манейро (Испания) — Лулу Сун (Новая Зеландия).

Гуанчжоу (Китай)

Турнир WTA Guangzhou Open

Призовой фонд 275 094 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ван Яфань (Китай) — Камилла Рахимова (Россия) — 6:2, 6:4