Рахимова проиграла Ван Яфань на старте турнира в Гуанчжоу

20 октября, 19:03
Российская теннисистка Камилла Рахимова уступила китаянке Ван Яфань в первом круге турнира в Гуанчжоу — 2:6, 4:6.
Игра продолжалась 1 час 36 минут.
Рахимова сделала 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 9. На счету ее соперницы 8 подач навылет, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.
Во втором круге 31-летняя китаянка, занимающая 332-е место в рейтинге WTA, сыграет с победительницей пары Джессика Бусас Манейро (Испания) — Лулу Сун (Новая Зеландия).
Гуанчжоу (Китай)
Турнир WTA Guangzhou Open
Призовой фонд 275 094 доллара
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ван Яфань (Китай) — Камилла Рахимова (Россия) — 6:2, 6:4