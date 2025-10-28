Видео
28 октября, 18:03

Камилло стала новым председателем WTA

Алина Савинова

Американка Валери Камилло заняла пост председателя Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает пресс-служба организации.

Ранее эту должность занимал Стив Саймон. Отмечается, что Камилло приступит к исполнению своих обязанностей 17 ноября.

«Для меня большая честь возглавлять женский вид спорта номер один в мире в столь переломный момент. WTA уже давно является движущей силой прогресса, раздвигая границы как для спортсменов, так и для болельщиков. Вместе мы продолжим развивать этот вид спорта и сделаем так, чтобы он стал примером для женщин во всем мире», — сказала Камилло.

В мае Саймон сообщил совету директоров WTA, что уйдет с поста председателя WTA в конце 2025 года. С 2015 года американец занимал должность генерального директора WTA, однако в декабре 2023-го он покинул этот пост и остался председателем организации. По информации Express, на данное решение Саймона повлияла негативная реакция со стороны ряда ведущих теннисисток, в числе которых белоруска Арина Соболенко и полька Ига Свентек.

