Андрееску обыграла Саккари во втором круге турнира в Майами

Сегодня, 22:30
Канадца Бьянка Андрееску обыграла гречанку Марию Саккари во втором круге турнира WTA в Майами (США) — 5:7, 6:3, 6:4.
В следующем круге победительница US-Open-2019 сыграет с победительницей в паре София Кенин (США) — Ангелина Калинина (Украина, 28).
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Бьянка Андрееску (Канада) — Мария Саккари (Греция, 7) — 5:7, 6:3, 6:4
Барбора Крейчикова (Чехия, 16) — Александра Соснович (Белоруссия) — 6:3, 6:2