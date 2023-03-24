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Сегодня, 22:30

Андрееску обыграла Саккари во втором круге турнира в Майами

Руслан Минаев
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Канадца Бьянка Андрееску обыграла гречанку Марию Саккари во втором круге турнира WTA в Майами (США) — 5:7, 6:3, 6:4.

В следующем круге победительница US-Open-2019 сыграет с победительницей в паре София Кенин (США) — Ангелина Калинина (Украина, 28).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Бьянка Андрееску (Канада) — Мария Саккари (Греция, 7) — 5:7, 6:3, 6:4

Барбора Крейчикова (Чехия, 16) — Александра Соснович (Белоруссия) — 6:3, 6:2

Теннис
Бьянка Андрееску
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