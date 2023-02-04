Каролин Гарсия и Алисия Пак сыграют в финале турнира в Лионе

Француженка Каролин Гарсия вышла в финал турнира в Лионе, переиграв в полуфинале Камилу Осорио из Колумбии в двух сетах.

Ее соперницей по финалу станет американка Алисия Паркс, которая в своем полуфинале победила Марину Заневскую из Бельгии.

Лион (Франция)

Турнир WTA Open 6e Sens Metropole de Lyon

Призовой фонд 259 303 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Каролин Гарсия (Франция, 1) — Камила Осорио (Колумбия) — 6:2, 6:2

Алисия Паркс (США) — Марина Заневская (Бельгия) — 6:3, 7:6 (7:4)