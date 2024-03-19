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19 марта, 23:05

Возняцки пробилась во второй круг турнира в Майами

Руслан Минаев
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Датчанка Каролин Возняцки победила француженку Клару Бюрель в первом круге турнира серии WTA 1000 в Майами (США) — 6:1, 6:4.

Матч длился 1 час 18 минут.

Финалистка турнира в Майами 2017 года Возняцки вышла во второй круг и встретится с украинкой Ангелиной Калининой.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Каролин Возняцки (Дания, WC) — Клара Бюрель (Франция) — 6:1, 6:4

Лаура Зигемунд (Германия, Q) — Александра Крунич (Сербия, Q) — 4:6, 6:2, 6:2

Теннис
Каролин Возняцки
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