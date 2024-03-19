Возняцки пробилась во второй круг турнира в Майами

Датчанка Каролин Возняцки победила француженку Клару Бюрель в первом круге турнира серии WTA 1000 в Майами (США) — 6:1, 6:4. Матч длился 1 час 18 минут. Финалистка турнира в Майами 2017 года Возняцки вышла во второй круг и встретится с украинкой Ангелиной Калининой. Майами (США) Турнир WTA Miami Open presented by Itau Призовой фонд 8 770 480 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Каролин Возняцки (Дания, WC) — Клара Бюрель (Франция) — 6:1, 6:4 Лаура Зигемунд (Германия, Q) — Александра Крунич (Сербия, Q) — 4:6, 6:2, 6:2