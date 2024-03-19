Возняцки пробилась во второй круг турнира в Майами

19 марта, 23:05
Датчанка Каролин Возняцки победила француженку Клару Бюрель в первом круге турнира серии WTA 1000 в Майами (США) — 6:1, 6:4.
Матч длился 1 час 18 минут.
Финалистка турнира в Майами 2017 года Возняцки вышла во второй круг и встретится с украинкой Ангелиной Калининой.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 770 480 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Каролин Возняцки (Дания, WC) — Клара Бюрель (Франция) — 6:1, 6:4
Лаура Зигемунд (Германия, Q) — Александра Крунич (Сербия, Q) — 4:6, 6:2, 6:2