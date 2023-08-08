Возняцки — о возвращении: «Мне нечего терять, поэтому я не напрягаюсь и не беспокоюсь»

Датская теннисистка Каролин Возняцки поделилась ожиданиями от возвращения на корт в Монреале.

«В плане тенниса я чувствую, что отлично справляюсь на тренировках и все будет хорошо, когда я начну играть. Поэтому я не напрягаюсь и не беспокоюсь. Просто хочу провести как можно больше матчей. Чем больше их будет, тем лучше я буду играть. Надеюсь, я выйду на пик формы к US Open. Я здесь. Мне нечего терять. Я уже так многого добилась в карьере и в основном достигла своих целей. Но я здесь, потому что люблю соревноваться», — приводит слова Возняцки сайт WTA.

В июне 33-летняя теннисистка, завершившая карьеру в 2020 году, сообщила о возвращении в спорт.

В первом круге турнира WTA 1000 в Монреале Возняцки сыграет с Кимберли Биррелл (Австралия).