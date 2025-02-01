Александрова обыграла Мухову и вышла в финал турнира WTA в Линце

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла чешку Каролину Мухову в полуфинале турнира WTA в Линце (Австрия) — 6:0, 6:4. Матч длился 1 час и 15 минут. Александрова сделала 6 эйсов, сделала 4 брейка и допустила 4 двойные ошибки. У Муховой ни одного эйса и 5 двойных ошибок. В финале турнира Александрова сыграет против украинки Даяны Ястремской. Линц (Австрия) Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz Призовой фонд 1 064 510 долларов Закрытые корты, хард Одиночный разряд Полуфинал Екатерина Александрова (Россия, 4) — Каролина Мухова (Чехия, 1, WC) — 6:0, 6:4