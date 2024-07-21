Мухова — о выходе в финал Палермо: «Я бы не сказала, что нахожусь в лучшем состоянии»

Чешская теннисистка Каролина Мухова прокомментировала выход в финал турнира WTA 250 в Палермо.

Она не выходила в финал соревнования с тех пор, как в августе 2023 года на турнире WTA 1000 в Цинциннати проиграла Коко Гауф (4:6, 3:6).

«Оказавшись в финале, я, естественно, хочу победить, потому что, конечно, ты стремишься к победе. Но, признаюсь честно, я приехала сюда не с мыслью о победе, а просто чтобы найти свою игру и потренироваться на грунте. Чтобы снова испытать этот тип покрытия. Я бы не сказала, что нахожусь в лучшем состоянии. Я должна сказать, что чувствую все матчи, которые я провела, в том числе потому, что они были сложными, длинными», — приводит слова Муховой Ubitennis.

В финале турнира в Палермо Мухова сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь.