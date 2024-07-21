Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 06:50

Мухова — о выходе в финал Палермо: «Я бы не сказала, что нахожусь в лучшем состоянии»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Чешская теннисистка Каролина Мухова прокомментировала выход в финал турнира WTA 250 в Палермо.

Она не выходила в финал соревнования с тех пор, как в августе 2023 года на турнире WTA 1000 в Цинциннати проиграла Коко Гауф (4:6, 3:6).

«Оказавшись в финале, я, естественно, хочу победить, потому что, конечно, ты стремишься к победе. Но, признаюсь честно, я приехала сюда не с мыслью о победе, а просто чтобы найти свою игру и потренироваться на грунте. Чтобы снова испытать этот тип покрытия. Я бы не сказала, что нахожусь в лучшем состоянии. Я должна сказать, что чувствую все матчи, которые я провела, в том числе потому, что они были сложными, длинными», — приводит слова Муховой Ubitennis.

В финале турнира в Палермо Мухова сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Теннис
Каролина Мухова
0
Читайте также
Британские регбистки устроили фотосессию в нижнем белье перед Олимпиадой
РПЛ: основная информация о чемпионате России-2024/25 — клубы, расписание, где смотреть матчи
Митингующие у Белого дома призвали Байдена выйти из предвыборной гонки
Что нужно знать о Матче звезд НХЛ и КХЛ в Москве
WP узнала об отказе Секретной службы предоставить Трампу допмеры безопасности
Во Франции некоторым российским журналистам отказали в праве освещать Олимпиаду
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Циципас о том, почему не приходит на матчи Бадосы: «Я начинаю переживать»