Возняцки — о матче в Монреале: «Это моя первая игра за 3 года. Конечно, я немного заржавела»

Датская теннисистка Каролина Возняцки прокомментировала победу на старте турнира WTA 1000 в Монреале. В первом матче с января 2020 года она обыграла Кимберли Биррелл — 6:2, 6:2.

«Это прекрасно. Это мой первый матч за три года. Конечно, я немного заржавела (улыбается). Но это замечательное место, чтобы вернуться в тур и провести здесь свой первый матч. Мне нравится играть в Монреале. Мои дети сейчас спят, и это очень хорошо. Я пойду к ним после того, как схожу на процедуры и поем. Здорово, что мы играли рано. У меня еще целый день с детьми», — приводит слова Возняцки BBC.

33-летняя Возняцки вернулась в тур спустя 3 года и 8 месяцев, после рождения двух детей. Следующей соперницей датчанки в Монреале станет Маркета Вондроушова (Чехия).