Касаткина проиграла американке Анисимовой в третьем круге турнира в Пекине

Российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение от американки Аманды Анисимовой в третьем круге турнира WTA 1000 в Пекине — 6:7 (1:7), 4:6.

Встреча длилась 1 час 46 минут. Касаткина 2 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 9. На счету Анисимовой ни одного эйса, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

Спортсменки пять раз играли друг против друга в официальных турнирах, и россиянка ни разу не смогла одержать победу над американкой. Счет личных встреч после этого матча — 5-0 в пользу Анисимовой.

В следующем раунде «тысячника» в Пекине американская теннисистка встретится с победительницей пары Надя Подороска (Аргентина) — Чжэн Циньвэнь (Китай).