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Сегодня, 00:09

Касаткина завершила свое выступление на турнире в Торонто

Алина Савинова
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Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в третий круг турнира в Торонто (Канада).

В матче второго раунда россиянка уступила американке Аманде Анисимовой со счетом 4:6, 3:6. Встреча длилась 1 час 31 минуту. Касаткина 4 раза подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 9.

В третьем круге Анисимова сыграет против еще одной россиянки Анны Калинской.

Торонто (Канада)

Турнир WTA National Bank Open presented by Rogers

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Аманда Анисимова (США) — Дарья Касаткина (Россия, 5) — 6:4, 6:3

Теннис
Дарья Касаткина
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