Касаткина завершила свое выступление на турнире в Торонто

Сегодня, 00:09
Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в третий круг турнира в Торонто (Канада).
В матче второго раунда россиянка уступила американке Аманде Анисимовой со счетом 4:6, 3:6. Встреча длилась 1 час 31 минуту. Касаткина 4 раза подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 9.
В третьем круге Анисимова сыграет против еще одной россиянки Анны Калинской.
Торонто (Канада)
Турнир WTA National Bank Open presented by Rogers
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Аманда Анисимова (США) — Дарья Касаткина (Россия, 5) — 6:4, 6:3