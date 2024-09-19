Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 15:52

Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле

Дарья Касаткина.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

Россиянка Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира WTA500 в Сеуле. Во втором раунде она двух партиях обыграла 105-ю ракетку мира, американку Хейли Баптист — 6:4, 6:2.

Встреча длилась 1 час 13 минут. Касаткина выполнила 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. На счету Баптист 7 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

В 1/4 финала Касаткина сыграет с британкой Эммой Радукану.

Сеул (Корея)

Турнир WTA Korea Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия, 1) — Хэйли Баптист (США) — 6:4, 6:2

Теннис
Дарья Касаткина

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Итальянский мотогонщик Сальвадори станет чемпионом National Trophy 1000 посмертно
Бывшая российская фигуристка Морозов выложила фото с флагом США
После стрельбы в Тутаеве задержали больше 20 человек и изъяли семь единиц оружия
Получает поздравления от Ротенберга, считает голы до рекорда Гретцки и отказывается играть до старости. Что происходит с Александром Овечкиным на 39-летие
Влетевшего головой в борт хоккеиста Кузьмина отправили на лечение в Москву
В отношении бывшего заместителя губернатора Брянской области начали проверку
Сегодня
Вчера
Неделя