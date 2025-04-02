Касаткина одержала победу в первом матче под флагом Австралии

2 апреля, 19:10
Представляющая Австралию Дарья Касаткина победила американку Лорен Дэвис во втором круге турнира в Чарльстоне — 6:1, 6:1.
Матч длился 1 час 3 минуты. Касаткина за игру допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. У Дэвис — 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 из 5 реализованных брейк-пойнтов.
Касаткина провела первый матч после смены российского спортивного гражданства на австралийское 29 марта.
В третьем круге 12-я ракетка мира сыграет с победительницей матча Софья Кенин (США) — Белинда Бенчич (Швейцария).
Чарльстон (США)
Турнир WTA Credit One Charleston Open
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Дарья Касаткина (Австралия, 5) — Лорен Дэвис (США, WC) — 6:1, 6:1