Касаткина одержала победу в первом матче под флагом Австралии

Представляющая Австралию Дарья Касаткина победила американку Лорен Дэвис во втором круге турнира в Чарльстоне — 6:1, 6:1.

Матч длился 1 час 3 минуты. Касаткина за игру допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. У Дэвис — 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 из 5 реализованных брейк-пойнтов.

Касаткина провела первый матч после смены российского спортивного гражданства на австралийское 29 марта.

В третьем круге 12-я ракетка мира сыграет с победительницей матча Софья Кенин (США) — Белинда Бенчич (Швейцария).

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Австралия, 5) — Лорен Дэвис (США, WC) — 6:1, 6:1