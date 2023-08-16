Касаткина сыграет с Грачевой в рамках турнира в Цинциннати

В среду, 16 августа, 13-ая ракетка мира Дарья Касаткина сыграет с представительницей Франции Варварой Грачевой (ранее теннисистка выступала за Россию) в рамках 1/16 финала турнира в Цинциннати (США). Время начала матча — 18.00 по московскому времени.

Видеотрансляция матча Касаткина — Грачева будет доступна в прямом эфире бесплатно в соцсети «ВКонтакте».

26-летняя россиянка располагается на 13-й строчке рейтинга WTA. 23-летняя уроженка Москвы находится на 45-м месте мирового рейтинга.

В 1-м круге турнира WTA 1000 в Цинциннати Грачева обыграла датскую теннисистку Каролину Возняцки — 6:4, 6:4. А Касаткина разгромила американку Пейтон Стернс со счетом 6:2, 6:1.

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