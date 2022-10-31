Касаткина и Кудерметова сохранили позиции в топ-10 рейтинга WTA

Официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA) представил обновленный мировой рейтинг.

По итогам минувшей недели в топ-10 не произошло никаких изменений. Первой ракеткой мира остается Ига Свентек.

Россиянки Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова сохранили свои позиции в топ-10. Касаткина находится на восьмом месте, Кудерметова — на девятом.

Еще две представительницы России: Екатерина Александрова и Людмила Самсонова — поменялись местами в рейтинге. Александрова поднялась на 19-ю строчку, а Самсонова опустилась на 20-ю.

Четыре россиянки улучшили свои позиции в рейтинге, поднявшись на одну строчку: Анастасия Потапова — 43-я, Анна Калинская — 62-я, Анна Блинкова — 80-я, Варвара Грачева — 93-я. Камилла Рахимова опустилась на 103-е место.

Рейтинг WTA от 31 октября:

1. (1) Ига Свентек (Польша) — 10 335 очков

2. (2) Онс Жабер (Тунис) — 4555

3. (3) Джессика Пегула (США) — 4316

4. (4) Кори Гофф (США) — 3271

5. (5) Мария Саккари (Греция) — 3121

6. (6) Каролин Гарсия (Франция) — 3000

7. (7) Арина Соболенко (Беларусь) — 2970

8. (8) Дарья Касаткина (Россия) — 2935

9. (9) Вероника Кудерметова (Россия) — 2795

10. (10) Симона Халеп (Румыния) — 2661...

19. (20) Екатерина Александрова (Россия) — 1910...

20. (19) Людмила Самсонова (Россия) — 1910...

43. (44) Анастасия Потапова (Россия) — 1119...

62. (63) Анна Калинская (Россия) — 886...

80. (81) Анна Блинкова (Россия) — 750...

93. (94) Варвара Грачева (Россия) — 661...

103. (100) Камилла Рахимова (Россия) — 592