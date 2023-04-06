Касаткина на тай-брейке обыграла Перу и вышла четвертьфинал турнира в Чарльстоне

6 апреля, 23:41
Россиянка Дарья Касаткина обыграла американку Бернарду Перу в третьем круге турнира WTA 500 в Чарльстоне (США).
Матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:3). Теннисистки провели на корте 1 час 32 минуты.
8-я ракетка мира Касаткина 3 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету 38-й ракетки мира Перы 1 эйс, 6 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.
В четвертьфинале турнира Касаткина сыграет с победительницей матча Магда Линетт (Польша) — Мэдисон Кис (США).
Чарльстон (США)
Турнир WTA Credit One Charleston Open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Дарья Касаткина (Россия, 3) — Бернарда Пера (США) — 6:3, 7:6 (7:3)