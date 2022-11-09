Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 16:00

Касаткина назвала песню Земфиры, с которой ассоциируется сезон-2022

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Дарья Касаткина.
Фото USA Today Sports
Telegram Новости

Российская теннисистка Дарья Касаткина в разговоре с «СЭ» рассказала, с какой песней у нее ассоциируется сезон-2022.

— Назовите песню «Земфиры», которая идеально опишет ваш сезон?

— На протяжении всего сезона слушала песню «Прогулка». Не скажу, что опишет мой сезон, но она была со мной весь год, поэтому сильно с ним ассоциируется, — сказала Касаткина.

В этом году теннисистка вернулась в топ-10 мирового рейтинга и теперь занимает восьмое место. В 2022-м она выиграла два титула и добиралась до полуфинала «Ролан Гаррос».

Дарья Касаткина. «Этот сезон ассоциируется с песней «Прогулка» Земфиры». Интервью с Дарьей Касаткиной

Дарья Касаткина
3
1
Читайте также
Всемирный боксерский совет исключит из рейтингов спортсменов из России и Белоруссии
Третьяк ответил на слова Фетисова, назвавшего его сумасшедшим
Захарова заявила о готовности РФ к диалогу с Украиной с учетом текущей ситуации
Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов погиб в ДТП
Скандальные поступки Филиппа Киркорова — последние новости
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Соболенко обратилась к фанатам после поражения в финале итогового турнира WTA

Касаткина: «Это мой лучший сезон. Но хочу больше, хочу еще»