Касаткина назвала песню Земфиры, с которой ассоциируется сезон-2022

Российская теннисистка Дарья Касаткина в разговоре с «СЭ» рассказала, с какой песней у нее ассоциируется сезон-2022.

— Назовите песню «Земфиры», которая идеально опишет ваш сезон?

— На протяжении всего сезона слушала песню «Прогулка». Не скажу, что опишет мой сезон, но она была со мной весь год, поэтому сильно с ним ассоциируется, — сказала Касаткина.

В этом году теннисистка вернулась в топ-10 мирового рейтинга и теперь занимает восьмое место. В 2022-м она выиграла два титула и добиралась до полуфинала «Ролан Гаррос».