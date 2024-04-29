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Сегодня, 22:08

Касаткина не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Мадриде

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла Юлии Путинцевой из Казахстана в четвертом круге турнира в Мадриде — 6:3, 2:6, 2:6.

Игра продолжалась 1 час 55 минут.

Касаткина не сделала ни одного эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету ее соперницы 1 подача навылет, ни одной двойной ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В четвертьфинале турнира Путинцева встретится с соотечественницей Еленой Рыбакиной.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Юлия Путинцева (Казахстан) — Дарья Касаткина (Россия, 10) — 3:6, 6:2, 6:2

Дарья Касаткина
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Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде