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Сегодня, 15:43

Касаткина нецензурно пожаловалась на организацию «тысячника» в Пекине

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дарья Касаткина.
Фото AFP
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Российская теннисистка Дарья Касаткина заявила, что недовольна организацией теннисных турниров.

26-летняя спортсменка описала быт теннисистов с использованием нескольких матерных слов.

«Я приехала на «мастерс», а они встречают только из одного аэропорта. Они не встречают тебя из другого. Вчера вечером я играла в Токио, но вылететь тем же вечером было невозможно. Значит, мне нужно лететь на следующий день в 10 утра. Мне нужно приехать пораньше, потому что завтра мне нужно играть.

Честно говоря, я устала. Сама игра в теннис – это самое простое, чем мы занимаемся. Все остальное – это полная чушь. Я больше не могу путешествовать. Я устала собирать вещи... эти постоянные самолеты и переезды...

Нельзя общаться с людьми из разных стран, нужно постоянно менять кровати, постоянно собирать и распаковывать сумки каждую неделю, я просто больше не могу. Мое тело просто говорит мне, чтобы я отстала от него. Третий раз за полтора месяца у меня болит горло. С точки зрения логистики в мире нет вида спорта хуже. Это просто полная чушь», – приводит слова Касаткиной The Tennis Letter.

14 октября Касаткина проиграла Барборе Крейчиковой из Чехии в полуфинале турнира в Чжэнчжоу – 3:6, 0:6. Ранее сообщалось, что россиянка поднялась на одну строчку в обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA)

Теннис
Дарья Касаткина
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