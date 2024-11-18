Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 12:05

Касаткина — на вопрос о менталитете русских: «Жизнь в России не была прекрасной»

Даниил Аршавский
Дарья Касаткина.
Фото AFP
Telegram Дзен

Девятая ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина вспомнила о непростых условиях жизни в России.

«В целом жизнь в России, особенно в регионах, не была прекрасной. Мы сейчас не говорим о Москве и Санкт-Петербурге. А играть в теннис там очень дорого. Родителям приходится быть строгими, так как денег всегда не хватает. Особенно, когда надо платить за поездки на турниры. Поэтому дети в России понимают, что надо стараться начать выигрывать как можно раньше», — сказала Касаткина в эфире своего YouTube-канала What The Vlog.

По итогам завершившегося сезона 27-летняя россиянка сохранила титул первой ракетки страны, а также расположилась на девятой строчке мирового рейтинга с 3368 баллами.

Теннис
Дарья Касаткина

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Чего ждать от команды Трампа. Разбор
Стадион в Волгограде переименовали в «Сталинград-арену». Что происходит в сборной России
ФСБ задержала готовившего теракты в трех регионах России украинского агента
Прощание с экс-солистом «На-На» Левкиным пройдет 19 ноября
Ларионова возмутила победная шайба «Локомотива» после отскока шайбы от судьи
Футболист «Амкала» Костюков получил серьезную травму в матче с Динамо
Сегодня
Вчера
Неделя