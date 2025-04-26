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Сегодня, 13:02

Касаткина объяснила решение сменить спортивное гражданство

Камила Абдурахманова
Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press
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Теннисистка Дарья Касаткина, ранее выступавшая под российским флагом, прокомментировала свой переход под австралийское спортивное гражданство, который состоялся в апреле этого года.

«Мне пришлось изменить гражданство, потому что в России я не могла жить так свободно и открыто, как хотела. Я нашла другое место, где это возможно. Это мой личный выбор, который касается только меня. Единственное, что я хочу показать другим — важно брать ответственность за свою жизнь и действовать в соответствии со своими ценностями», — заявила Касаткина в интервью The Guardian.

Касаткина — теннисистка, выигравшая 8 турниров WTA и 7 соревнований ITF в одиночном разряде, а также один турнир WTA в парном разряде.

Ее лучший результат на турнирах Большого шлема — выход в полуфинал «Ролан Гаррос» в 2022 году. Сейчас Дарья занимает 14-е место в рейтинге WTA.

Источник: The Guardian
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Теннис
Дарья Касаткина
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