Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

WTA. Новости

Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

13 августа, 23:39

Касаткина обыграла Александрову и вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Виктория Кравченко
Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла соотечественницу Екатерину Александрову в матче первого круга турнира в Цинциннати — 6:4, 6:2. Встреча длилась 1 час 11 минут.

Касаткина шесть раз подала навылет и допустила восемь двойных ошибок, реализовав четыре из шести брейк-пойнтов. Александрова выполнила два эйса при одной двойной ошибке, ее реализация брейк-пойнтов составила один из шести.

Во втором круге Касаткина сыграет с победительницей пары Кэролайн Доулхайд (США, WC) — Тэйлор Таунсенд (США, Q).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия, 9) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:4, 6:2

Дарья Касаткина
Екатерина Александрова
1
Обсудить
Читайте также
В Париже завершились Олимпийские игры
ФИДЕ дисквалифицировала латвийского шахматиста за сексуальные домогательства
Алаудинов заявил об уничтожении большей части зашедших на территорию РФ войск ВСУ
У кого в КХЛ будут самые большие зарплаты в сезоне 2024/25
Появились кадры задержания сотрудницы воинской части, передававшей сведения ГУР
Бабушка убитой под Самарой двухлетней девочки сообщила детали случившегося
Популярное видео
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Андреева и Павлюченкова проиграли в первом круге парного разряда турнира в Цинциннати