Касаткина обыграла Кис и вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне

Сегодня, 00:13
Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла американку Мэдисон Кис в четвертьфинале турнира WTA 500 в Чарльстоне (США).
Матч завершился со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:2. Девушки провели на корте 2 часа 33 минуты.
8-я ракетка мира Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 10 брейк-пойнтов из 24. На счету 22-я ракетки мира Кис 2 эйса, ни одной двойной и 7 реализованных брейк-пойнтов из 13.
Касаткина вышла в полуфинал турнира WTA впервые с января 2023 года. Тогда это было соревнование в Аделаиде, она дошла до финала, где проиграла Белинде Бенчич (0:6, 2:6).
За выход в финал турнира в Чарльстонее 25-летняя россиянка поборется с Онс Жабер из Туниса.
Чарльстон (США)
Турнир WTA Credit One Charleston Open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Дарья Касаткина (Россия, 3) — Мэдисон Кис (США, 9) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:2