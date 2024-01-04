Касаткина обыграла Линетт и вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене

Сегодня, 09:27
Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над Магдой Линетт (Польша) в 1/8 финала турнира в Брисбене — 6:4, 6:2.
Игра продолжалась 1 час 23 минуты.
Касаткина сделала 4 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Линетт 2 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.
В четвертьфинале россиянка сыграет с победительницей пары Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Чжу Линь (Китай, 15).
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 1 736 763 доллара
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Дарья Касаткина (Россия, 5) — Магда Линетт (Польша, 9) — 6:4, 6:2