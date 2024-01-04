Касаткина обыграла Линетт и вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене

Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над Магдой Линетт (Польша) в 1/8 финала турнира в Брисбене — 6:4, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 23 минуты.

Касаткина сделала 4 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Линетт 2 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

В четвертьфинале россиянка сыграет с победительницей пары Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Чжу Линь (Китай, 15).

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 736 763 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Дарья Касаткина (Россия, 5) — Магда Линетт (Польша, 9) — 6:4, 6:2