Касаткина обыграла Павлюченкову и вышла 1/8 финала турнира в Мадриде

Сегодня, 16:43
Российская теннисистка Дарья Касаткина в третьем круге турнира в Мадриде обыграла Анастасию Павлюченкову — 7:6 (7:5), 7:5. Встреча длилась 1 час 53 минуты.
За выход в четвертьфинал турнира Касаткина сыграет с Юлией Путинцевой из Казахстана.
Касаткина ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Павлюченковой два эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 770 480 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Дарья Касаткина (Россия, 10) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 20) — 7:6 (7:5), 7:5