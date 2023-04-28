Касаткина обыграла Павлюченкову и вышла в третий круг турнира в Мадриде

Сегодня, 13:48
Российская теннисистка Дарья Касаткина во втором круге турнира в Мадриде обыграла соотечественницу Анастасию Павлюченкову со счетом 6:4, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 36 минут. На счету 25-летней Касаткиной три ошибки на второй подаче и 5 реализованных брейк-пойнта из 12. У 31-летней Павлюченковой 2 эйса, 7 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.
В третьем круге Касаткина встретится с победительницей пары Жиль Тайхманн (Швейцария, 25) — Леся Цуренко (Украина).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 652 174 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Дарья Касаткина (Россия, 8) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:4, 6:3