Касаткина обыграла Радукану и вышла в полуфинал турнира в Истборне

Сегодня, 19:12
Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла британку Эмма Радукану в 1/4 финала турнира в Истборне — 6:2, 6:2. Встреча длилась 1 час 21 минуту.
Касаткина один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Радукану два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырех.
В полуфинале турнира в Истборне россиянка встретится с итальянской теннисисткой Ясмин Паолини.
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Rothesay International
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Дарья Касаткина (Россия, 6) — Эмма Радукану (Великобритания, WC) — 6:2, 6:2