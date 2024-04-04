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4 апреля, 23:17

Касаткина обыграла украинку Калинину и вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

Алина Савинова
Дарья Касаткина.
Фото AFP
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Российская теннисистка Дарья Касаткина выбила украинку Ангелину Калинину с турнира WTA-500 в Чарльстоне.

Матч между спортсменками в 1/8 финала продолжался 1 час 25 минут и завершился со счетом 6:1, 6:4 в пользу 26-летней россиянки.

Касаткина 3 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 9 брейк-пойнтов из 11. На счету Калининой ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

В четвертьфинале турнира российская теннисистка сыграет с победительницей пары Эмма Наварро (США, 10) — Жаклин Кристьян (Румыния).

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Дарья Касаткина (Россия, 4) — Ангелина Калинина (Украина, 15) — 6:1, 6:4

Теннис
Ангелина Калинина
Дарья Касаткина
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