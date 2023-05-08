Касаткина опустилась на девятое место в рейтинге WTA

Сегодня, 09:02
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтингов спортсменок.
В топ-3 по-прежнему без изменений. Лидирует Ига Свентек, вторая — Арина Соболенко, третья — Джессика Пегула. На четвертую строчку поднялась Каролин Гарсия, Кори Гауфф — пятая, а представляющая Казахстан Елена Рыбакина — шестая. Туниска Онс Жабер, занимавшая ранее четвертую строчку, идет седьмой.
Россиянка Дарья Касаткина потеряла одну позицию и теперь занимает девятое место в мировом рейтинге WTA. С восьмой строчки Касаткину подвинула гречанка Мария Саккари, дошедшая до полуфинала турнира в Мадриде. Другая полуфиналистка турнира, россиянка Вероника Кудерметова, поднялась на с 13-й на 12-ю строчку.
Российская теннисистка Людмила Самсонова поднялась на 16-е место, Екатерина Александрова опустилась на 22-ю строчку.
Рейтинг WTA, версия от 8 мая:
1 (1). Ига Свентек (Польша) — 9625 очков
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7881
3 (3). Джессика Пегула (США) — 5300
4 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 5025
5 (6). Кори Гауфф (США) — 4345
6 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4195
7 (4). Онс Жабер (Тунис) — 4116
8 (9). Мария Саккари (Греция) — 3516
9 (8). Дарья Касаткина (Россия) — 3505
10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 3162...
12 (13) Вероника Кудерметова (Россия) — 2660...
16 (18). Людмила Самсонова (Россия) — 2172...
22 (17). Екатерина Александрова (Россия) — 1775...
25 (25). Анастасия Потапова (Россия) — 1601...
46 (43). Варвара Грачева (Россия) — 1079...
57 (62). Анна Калинская (Россия) — 950...
73 (64). Анна Блинкова (Россия) — 801...
90 (90). Камилла Рахимова (Россия) — 712.