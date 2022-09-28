Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

28 сентября, 14:02

Касаткина ответила депутату Терюшкову: «Просто у тебя значка ЗМС нет, вот и бесишься»

Иван Торопцев
Корреспондент
Дарья Касаткина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская теннисистка Дарья Касаткина отреагировала на заявление депутата Госдумы РФ Романа Терюшкова о намерении обжаловать в прокуратуре присвоение спортсменке звания заслуженного мастера спорта.

«Ахахахаха. Просто у тебя нет значка, вот ты и бесишься», — написала у себя в соцсетях спортсменка, приложив скриншот с цитатой депутата.

Министерство спорта России присвоило Касаткиной звание заслуженного мастера спорта в понедельник, 26 сентября. 25-летняя спортсменка выиграла 7 турниров WTA, из них 6 — в одиночном разряде.

Помимо Касаткиной звания ЗМС получили теннисистка Екатерина Александрова, лыжник Глеб Ретивых, гимнастка Елена Еремина и каратистка Анна Чернышева.

Теннис
Дарья Касаткина
Роман Терюшков
57
Читайте также
США и Канада велят своим хоккеистам уезжать из КХЛ. Но они никуда не собираются
Россию перевели в третий дивизион. С кем сыграет сборная в следующей Лиге наций?
Четырнадцать человек пострадали из-за детонации снаряда под Белгородом
Публицист TAC Карпентер назвал три разрушительные ошибки США
МИД Грузии обвинил Лукашенко в нарушении госграницы после посещения Абхазии
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Ольховский — о словах Терюшкова: «Касаткина набрала нужное количество очков для ЗМС»

Свищев — о заявлении Терюшкова: «Если Касаткиной присвоили ЗМС, значит, она соответствует званию»