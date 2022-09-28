Касаткина ответила депутату Терюшкову: «Просто у тебя значка ЗМС нет, вот и бесишься»

Российская теннисистка Дарья Касаткина отреагировала на заявление депутата Госдумы РФ Романа Терюшкова о намерении обжаловать в прокуратуре присвоение спортсменке звания заслуженного мастера спорта.

«Ахахахаха. Просто у тебя нет значка, вот ты и бесишься», — написала у себя в соцсетях спортсменка, приложив скриншот с цитатой депутата.

Министерство спорта России присвоило Касаткиной звание заслуженного мастера спорта в понедельник, 26 сентября. 25-летняя спортсменка выиграла 7 турниров WTA, из них 6 — в одиночном разряде.

Помимо Касаткиной звания ЗМС получили теннисистка Екатерина Александрова, лыжник Глеб Ретивых, гимнастка Елена Еремина и каратистка Анна Чернышева.