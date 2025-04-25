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Сегодня, 13:38

Касаткина вышла в третий круг турнира в Мадриде

Руслан Минаев
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Представляющая Австралию Дарья Касаткина пробилась в третий круг турнира серии WTA 1000 в Мадриде.

Во втором круге 14-я ракетка мира победила американку Алисию Паркс со счетом 6:2, 7:5. Матч длился 1 час 31 минуту. Во втором сете Касаткина уступала со счетом 1-4.

Соперницей Касаткиной в третьем круге станет победительница матча Екатерина Александрова (Россия) — Ольга Данилович (Сербия).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Австралия, 14) — Алисия Паркс (США) — 6:2, 7:5

Дарья Касаткина
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