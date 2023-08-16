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Сегодня, 19:22

Касаткина победила Грачеву и вышла в третий круг турнира в Цинциннати

Руслан Минаев
Дарья Касаткина.
Фото USA Today Sports
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Россиянка Дарья Касаткина обыграла представляющую Францию Варвару Грачеву во втором круге турнира WTA-1000 в Цинциннати (США) — 6:3, 6:1. Матч длился 1 час 16 минут.

Касаткина за игру сделала 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. У Грачевой — 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейка-пойнта из 8.

В третьем круге 13-я ракетка мира сыграет с победительницей матча Энн Ли (США) — Арина Соболенко (Белоруссия).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия, 14) — Варвара Грачева (Франция, LL) — 6:3, 6:1

Теннис
Варвара Грачева
Дарья Касаткина
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