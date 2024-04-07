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Сегодня, 09:48

Касаткина: «Коллинз бесстрашна, она сейчас показывает лучший теннис в своей карьере»

Алина Савинова
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Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, какое впечатление на нее производит американка Дэниэлл Коллинз, против которой она сыграет в финале турнира в Чарльстоне.

«Думаю, Дэниэлл сейчас показывает лучший теннис в своей карьере. Она бесстрашна. Когда она чувствует свою игру, то становится одной из самых опасных теннисисток в туре, и она определенно чувствует это прямо сейчас», — приводит пресс-служба WTA слова Касаткиной.

Также она поделилась мнением о самом турнире в Чарльстоне.

«Возвращаясь на этот турнир ежегодно, я всегда ощущаю, будто приехала сюда впервые. Помню, как два дня назад пришла на разминку на стадион и чувствовала себя так же, как когда выходила на этот корт семь лет назад», — добавила россиянка.

Финальный матч между Касаткиной и Коллинз пройдет 7 апреля и начнется в 20.00 по московскому времени. В прошлом году российская теннисистка дошла до 1/2 финала турнира в Чарльстоне, где потерпела поражение от Онс Жабер из Туниса.

Источник: https://www.wtatennis.com/news/3957808/advantage-kasatkina-or-collins-the-case-for-the-charleston-finalists
Теннис
Дарья Касаткина
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