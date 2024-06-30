Касаткина поднялась на две строчки в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию рейтинга спортсменок в одиночном разряде.

В первой десятке изменений не произошло — представительница Польши Ига Свентек по-прежнему сохраняет первую строчку, американка Кори Гауфф идет второй, а белоруска Арина Соболенко — третьей.

Первая ракетка России Дарья Касаткина поднялась с 14-го на 12-е место в рейтинге. В субботу, 29 июня, уроженка Тольятти стала победительницей турнира в Истборне. В финале соревнования она обыграла канадку Лейлу Фернандес (6:3, 6:4).

Еще одна россиянка Диана Шнайдер, которая в этот же день выиграла турнир в Бад-Хомбурге, поднялась на 17 строчек и теперь располагается на рекордной для себя 30-й позиции.

Обновленный рейтинг WTA:

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 11585 очков;

2 (2). Кори Гауфф (США) — 7943;

3 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7841;

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6026;

5 (5). Джессика Пегула (США) — 5025;

6 (6). Маркета Вондроушова (Чехия) — 4463;

7 (7). Жасмин Паолини (Италия) — 4228;

8 (8) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4055;

9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3805;

10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3801...

12 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 3283...

15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2830...

18 (17). Анна Калинская (Россия) — 2310...

22 (22). Екатерина Александрова (Россия) — 2053...

23 (24). Мирра Андреева (Россия) — 2018...

28 (25). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1756...

30 (47). Диана Шнайдер (Россия) — 1690...

38 (36). Вероника Кудерметова (Россия) — 1488...

41 (39). Анастасия Потапова (Россия) — 1415...

60 (66). Анна Блинкова (Россия) — 1030...

77 (81). Элина Аванесян (Россия) — 855.